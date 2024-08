(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: procure ampliar sua relação com as pessoas amigas das quais pode esperar surpresas. Interesses: as indicações para este fim de semana mostram quadro benéfico no trato com dinheiro e valores, apesar da natural inatividade desta fase. Vida íntima: sábado de bom ânimo com íntimos.

