(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: são boas as indicações de regência pessoal. Mas, procure, com suas relações, ser mais calmo evitando a precipitação. Interesses: nos negócios e nas suas iniciativas com o trabalho, você deve atentar para prazos e agenda. Dia benéfico com as finanças. Vida íntima: alegria contida.