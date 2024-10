(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - Destaque: o Sol começa regência pela sua 10ª casa do zodíaco, influenciando as suas relações e como o mundo o vê, seus prestígio, profissão e posição na comunidade. Hoje: você terá afirmação e consolidação das conquistas recentes. Isso acentua acerto no trabalho e vantagem com dinheiro.