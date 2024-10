(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - A semana: para esta fase um quadro benéfico se manifestará de forma muito intensa e graças ao qual você poderá alcançar um surpreendente resultado no trato com parentes. Interesses: vantagem em assuntos pendentes e planos adiados em negócio próprio. Vida íntima: evite as pessoas negativas.

