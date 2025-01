(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: bom quadro em seu signo lhe dá momento de ampliação do senso de oportunidade, embora o faça indiferente às exigências do cotidiano. Interesses: dia de acerto com as suas finanças e de boa influência nos planos para o trabalho. Vida íntima e sentimentos: indecisão com os íntimos.