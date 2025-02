(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: você contará hoje com influência de pessoa próxima que o apoiará em opiniões e planos. Interesses: assuntos financeiros facilitados. Mesmo assim, tenha cuidado com as pendências de trabalho ou matéria ligada à justiça. Vida íntima e sentimentos: satisfação nas relações íntimas.