(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: o forte aspecto do dia rege seus atos e o condiciona de forma benéfica para a solução de pendências. Interesses: você conta com quadro de acerto com dinheiro e compromisso e boa influência nos negócios próprios e no trabalho. Vida íntima e sentimentos: emoções contidas no amor.