(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: são positivas e benéficas as influências para o trato com pessoas amigas e próximas. Interesses: neste sábado haverá bom encaminhamento para a assinatura de contratos papéis e documentos. Vida íntima e sentimentos: use a sua intuição para resolver questão com íntimos. Dialogue.

