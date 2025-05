(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: você contará hoje com presença marcante de pessoa próxima que vai ajudá-lo a encontrar novo rumo para pendências pessoais. Interesses: aja de forma calculada na lida com dinheiro e nos contratos. Indicações de novidade no trabalho. Vida íntima e sentimentos: harmonia com íntimos.