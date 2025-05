(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: o sábado revela o seu lado exigente e o revelará mais racional e determinado nos desafios do cotidiano. No campo doméstico, dê-se mais a favor dos outros. Interesses: momento de concentrar atenção nos seus compromissos. Vida íntima e sentimentos: evite a desatenção com íntimos.

