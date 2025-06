(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: a Lua trará ao seu signo um aspecto benéfico, gerando otimismo para a lida com divergências e pequenos problemas do cotidiano. Interesses: você será beneficiado por quadro positivo que trará caminhos novos no trabalho e com dinheiro. Vida íntima e sentimentos: seja mais afável.