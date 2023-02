(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: hoje você verá superada aura de inquietação que tem alterado sua rotina pessoal. Mas, esteja mais atento a sua saúde. Interesses: com as posições materiais para o momento você poderá obter os bons resultados que procura no trabalho e com dinheiro. Vida íntima: seja mais otimista.