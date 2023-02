(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: sob a influência de bom aspecto em seu signo ao longo do dia, você será atendido com fatos que tratem de compromissos futuros. Interesses: procure agora ordenar ganhos e os novos planos e projetos financeiros. Habilidade com seu trabalho. Vida íntima: sensibilidade e dedicação.