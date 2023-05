(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: hoje, as suas atitudes trarão novas oportunidades pessoais em assunto social ainda por resolver. Interesses: momento de boa oportunidade para concluir, com lucros e vantagem, negociações que envolvam contratos com valores muito altos. Vida íntima: evite discussões e confrontos.

Quinta-feira