(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: aspectos benéficos lhe trarão incentivo para que supere obstáculos e obtenha o que deseja no trato social e em ações públicas. Interesses: durante o dia surgirão as condições que irão realçar sua satisfação com tarefa do seu trabalho. Vida íntima: seja mais tolerante com íntimos.

Quinta-feira