(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: quadro de elementos favoráveis pelos quais você será beneficiado com a atitude de pessoa de sua confiança. Interesses: momento de acerto com os contratos ainda pendentes e para as exigências financeiras. Trabalho bem posto. Vida íntima: inquietação injustificada com os íntimos.

Quinta-feira