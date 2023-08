(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: você terá agora terá um quadro favorável em relação à lida com assuntos públicos, política e educação. Interesses: momento que aponta influência que irá moldar de forma positiva as suas ações no trabalho. Vida íntima: dia de realizar aspirações mais imediatas. Emoção e alegria.

