(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: com seu temperamento e atitudes mais contidas e controlados em relação aos assuntos mais significativos haverá bom momento na lida pessoal. Interesses: quadro benéfico lhe trará compensação com dinheiro. Equilíbrio no trabalho e compromissos. Vida íntima: emotividade mais contida.

Agosto 2023