(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: um quadro mais favorável atuará sobre tudo o que se relaciona ao seu prestígio, conceito e renome em nível social. Interesses: as posições para hoje fazem aflorar quadro financeiro que o preocupa. Acerto com as obrigações usuais do seu trabalho. Vida íntima: surpresas com íntimos.

Agosto 2023