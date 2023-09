(21 de março a 20 de abril) - Seu dia: influências benéficas determinarão o rumo seus atos e suas decisões pessoais sobre forma de agir no cotidiano. Interesses: dia de dúvidas com as questões de trabalho e no trato com colegas ou associados. Quadro de preocupação com as finanças. Vida íntima: novidades interessantes.

Quinta-feira