(21 de março a 20 de abril) - Seu dia: os aspectos para seu signo mostram momento mais favorável para lidar com demanda ou pedidos de pessoas próximas. Interesses: vantagem e lucro por acertadas decisões de trabalho e com suas finanças. Vida íntima: indicações benéficas para uma lida afável com jovens. Mudança de ânimo.

Quinta-feira