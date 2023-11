(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: a Lua chega ao seu signo oposto fazendo com que sua determinação seja ampliada nos objetivos da sua vida pessoal. Interesses: com um bom quadro você encontrará apoio de pessoas mais próximas para impor mudança nos seus novos planos no trabalho. Vida íntima: surpresa agradável.

Tags:

Quinta-feira