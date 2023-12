(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: você hoje será beneficiado por um quadro de favores e ajuda com bons resultados com os novos compromissos sociais. Interesses: dia de grande chance de êxito na busca pela mudança nas suas atividades ou nova ocupação. Valorização com o trabalho. Vida íntima: harmonia com íntimos.

