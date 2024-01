(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: posição astral carreia um quadro bastante positivo ao influir no bom encaminhamento de sua rotina. Interesses: momento de conter gasto e se mostrar mais disposto ao diálogo com os que partilham a sua rotina de trabalho. Vida íntima: fase de maior confiança com apoio de íntimos.

Quinta-feira