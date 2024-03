(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: há hoje uma boa posição para as relações em família em momento de convivência afável com amigos ou pessoas próximas. Interesses: acerto na forma de ganhar dinheiro e nos entendimentos com pessoa que tenha vínculo com sua rotina profissional. Vida íntima: satisfação com íntimos.

Quinta-feira