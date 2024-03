(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: você agora deve afastar o imobilismo e apatia no trato pessoal. Otimismo mudará suas relações. Interesses: boa lida com dinheiro quando forte influência em seu signo o fará acertar iniciativa que trate de negócio ou compromissos no campo do trabalho. Vida íntima: dia de alegria.