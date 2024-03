(21 de março a 20 de abril) - A semana: no dia a dia deste período você terá apoio e realização com a interferência benéfica dos amigos em sua rotina. Interesses: influências que se tornarão fortes com o passar dos dias, revelando acerto na sua idealização de planos futuros. Vida íntima: evite desencontros com íntimos.

Tags:

Domingo