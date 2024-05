(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: momento de boa participação e alegria na relação com os mais próximos. Interesses: o acerto nas suas decisões será ponto fundamental e de motivações mais otimistas e confiantes com as novas questões financeiras. Vida íntima: sentimentos contidos em dia de frieza nos seus afetos.

Quinta-feira