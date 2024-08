(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: hoje podem ocorrer mudanças em assunto ligado à família que irá afetar tanto seu ânimo quanto seu humor. Interesses: se você agir com presteza nos desafios o dia será equilibrado para as atividades de trabalho e na sua lida com dinheiro. Vida íntima: boa novidade. Alegria contida.