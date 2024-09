(21 de março a 20 de abril) - A semana: você poderá, nos próximos dias, ter surpresas com questões legais e as de caráter social, em fase de afirmação pessoal com o favorecimento no trato com grupos ou associações. Interesses: novos rumos para os seus ganhos. Vida íntima: campo aberto para a descoberta de novos afetos.

