(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: vivência pessoal que será moldada por indicações bem equilibradas em um quadro favorável a novos planos e ações. Interesses: sua lida com dinheiro se fará mais positiva e você terá hoje fator de vantagem no trato com as pessoas próximas no trabalho. Vida íntima: apego e ternura.