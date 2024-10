(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: você será hoje beneficiado por um quadro que realça surpresas no trato com as pessoas próximas. Interesses: em relação a dinheiro você encontrará razões de forte realização para conseguir novos recursos para seu trabalho. Vantagens materiais. Vida íntima: convivência proveitosa.

Quinta-feira