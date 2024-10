(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: posição propícia para o trato de assuntos e realizações no campo das amizades com relações que favorecerão suas iniciativas. Por isso, use seu bom senso para lidar com amigo. Interesses: bom sábado no campo material. Vida íntima: quadro que aponta um dia de encontros importantes.

