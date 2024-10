(21 de março a 20 de abril) - A semana: indicação de feliz encontro na lida pessoal com amigo que pode lhe trazer surpresa. Interesses: são benéficas as influências para a sua rotina de negócios e trabalho e, ao longo do período, você poderá lidar com empréstimos ou financiamento. Vida íntima: mostre-se mais tolerante.

