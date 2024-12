(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: a emoção e sensibilidade criam para você, neste fim de semana, uma forma diferente de agir que o verá mais seguro naquilo que planeja. Interesses: momento de tranquilidade na sua lida com as finanças. Vida íntima e sentimentos: procure resolver com presteza as questões pendentes.

