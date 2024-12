(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: momento em que suas relações e amizades apontam quadro de boas mudanças. Interesses: você terá que enfrentar ao longo do dia facilidade relacionada aos planos com dinheiro e propriedade. Mas, Evite compromissos longos. Vida íntima e sentimentos: encontro com lembranças e saudade.