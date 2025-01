(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: a Lua em signo do Fogo bem molda suas decisões e atitudes na lida do cotidiano. Interesses: não se descuide de dívidas e compromissos e tenha cuidado com valores e seus compromissos. Vida íntima e sentimentos: mostre-se carinhoso e tolerante com os mais íntimos. Fortes emoções.