(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: bons aspectos lhe darão quadro favorável no que se relaciona a fatos passados e seu apego à tradição e raízes. Interesses: use seu senso de oportunidade e memória para a lida com o trabalho. Vida íntima e sentimentos: acontecimentos inesperados podem alterar seus humor e ânimo.

sábado