(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: um quadro debilitado recomenda que tenha cuidado e sejam evitadas viagens ou longos deslocamentos. Interesses: em sábado de destaque para as finanças este é momento que lhe recomenda maior cautela com dívidas. Vida íntima e sentimentos: sensibilidade que o afetará na lida do amor.

Tags:

sábado