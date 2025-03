O primeiro signo do zodíaco, também conhecido por Carneiro, representa, no Hemisfério Sul o início do outono e no Hemisfério Norte, o começo da Primavera. Áries governa o período de cerca de trinta dias que se inicia a 21 de março, o fim do inverno no Hemisfério Norte e época em que as plantas brotam numa verdadeira explosão de vida, em referência especial para o signo de Áries, evocado na lenda grega do jovem Frixos que, condenado à morte, conseguiu, depois dos conselhos de sua mãe Nepele, fugir, sozinho, montado em um resplandecente carneiro de ouro e, por essa façanha épica, foi recompensado por Zeus.

Sua constelação é a do Carneiro que deu ao signo o seu nome na Antigüidade clássica. Representa a individualidade e seu símbolo é desenhado na representação dos chifres de um carneiro que, por vezes, assumem a imagem de duas espirais lado a lado, simbolizando o passado e o futuro num movimento que representa a ação do nativo vindo do passado e que projeta o futuro.

Suas palavras-chave: ação e criação.

Princípio básico do signo: Eu sou...

Signo: Áries ou Carneiro

Nativo: arietino

Posição zodiacal: de 0 a 30 graus

Posição Temporal: de 21 de março a 20 de abril

Elemento: Fogo

Regência planetária: Marte e Plutão no seu domicílio diário; o Sol em exaltação, Vênus em exílio e Saturno em queda.

Oposto: o signo de Libra

Simbologia: Áries simboliza para o ser humano, a audácia e o ardor da explosão criadora representando o início e tudo aquilo que necessita de um impulso primeiro para se desenvolver. Por ser a casa inicial do zodíaco é ligado à imagem da semente geradora e que se realiza na explosão do “eu”. E este é o ato do qual surge o ser vivo, mostrando assim, a personalidade, o nascimento, o primeiro contato do ser com a natureza. Daí se dizer que é ele o signo que enfeixa a deflagração das forças da natureza, com todo o senso instintivo que cerca esse nascimento, a sua dor, a violência de um parto e, por fim, a descoberta do mundo pelo primeiro inspirar do ar. Na natureza, Áries é um signo masculino, elétrico e positivo.

Cor: o vermelho e suas variações

Pedras preciosas: o rubi, o diamante e a ametista

Metal: o ferro

Animais: o lobo, o carneiro e os pássaros, especialmente o condor

Dia da semana: terça feira, dia regido por Marte

Regência sobre o corpo: a cabeça. Isso revela a ligação do nativo com o cérebro. É sujeito freqüentemente a dores de cabeça e enxaquecas e não raro tem problemas com o sistema nervoso. A área mais provável de acidentes com o nativo é exatamente a parte superior do corpo

Cidades: Brasília, Palmas, Maceió, Lisboa, Moscou e Hiroxima

Virtudes: Coragem, decisão, independência, pioneirismo, liderança e criatividade

Debilidades: Inquietação, egoísmo, centralização, ambição e precipitação

Tipo arietino: brusco, precipitado, agressivo e dado a rompantes, é generoso e não mostra rancor duradouro. Dificilmente se aquieta e sente compulsiva necessidade de movimento. Tem domínio da palavra e gosta de elogios. É caloroso e dominante.

Personalidades do signo: Maria das Graças Xuxa Meneghel a apresentadora de TV; Ayrton Senna da Silva o maior piloto de corridas da história; o ator Lima Duarte; o cantor Roberto Carlos Braga; Werner Von Braun o criador dos foguetes alemães na II Guerra Mundial; Vicent Van Gogh, pintor holandês; W. C. Rontgen, físico alemão, descobridor do Raio X; Marlon Brando, ator norte-americano; São Francisco Xavier, missionário e santo católico; Bismarck; o mágico Harry Houdini; o norte-americano Thomas Jefferson; o premier soviético Nikita Krushchev; o maestro Arturo Toscanini; Charles Chaplin, o eterno “Carlitos”; o cientista Werner Von Braun e René Descartes, filósofo e matemático francês.