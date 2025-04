(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: a Lua em signo do Fogo faz dia propício ao entendimento com o público, entidades ou grupos que tratem de assuntos sociais. Interesses: quadro de vantagem com o seu trabalho e contrato que envolva dinheiro e valores. Vida íntima e sentimentos: boas surpresas nas relações íntimas.