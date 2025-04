(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: você terá um bom resultado nos antigos planos. Interesses: dia benéfico pelo acerto nos rumos para o seu trabalho Lucro com os seus novos negócios. Vida íntima e sentimentos: procure ser mais cuidadoso e firme ao externar opiniões no trato com íntimos. Relações valorizadas. Apoio.