(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: em que a Lua fará a sua presença marcante na convivência pessoal com moderação e evite discussões. Interesses: momento que pede maior cuidado com os compromissos e dívidas feitos por impulso. Vida íntima e sentimentos: fim de semana de emoções na sua relação com os mais íntimos.

