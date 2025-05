(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: mude seu comportamento e evite a acomodação e aja neste sábado com determinação para superar um quadro de insegurança e não se apegue exageradamente à rotina pessoal. Interesses: dia de repensar decisão com dinheiro. Vida íntima e sentimentos: seja tolerante na lida com íntimos.

