(21 de março a 20 de abril) - A semana: em meio a pequenas, porém seguras, vantagens você terá dias de afirmação pessoal. Interesses: semana compensadora com fatos que vão prender suas atenções. Quadro de alegria e compensação com dinheiro. Vida íntima e sentimentos: não se deixe levar pelo negativismo no trato íntimo.

