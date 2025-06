(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: momento de bom significado com tudo o que empreender na sua rotina com força de vontade e determinação. Interesses: você terá dia positivo com quadro de afirmação material. Vida íntima e sentimentos: boa condução das relações domésticas. Mas, seja prudente ao falar ou discutir.

sábado