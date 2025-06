(21 de março a 20 de abril) - A semana: nestes dias você poderá se preocupar com a importância que novos fatos terão em seu futuro imediato. Interesses: haverá, para este momento boa posição a favorecê-lo com trabalho que lhe exija criatividade ou inovação. Vida íntima e sentimentos: cuide das suas reações com os íntimos.

Tags:

Domingo