(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: bom aspecto em seu signo aponta mudanças na rotina e no trato das pequenas coisas que fazem a sua satisfação. Dia de muita sensibilidade. Interesses: aspectos positivos na rotina com o trabalho beneficiarão também as suas finanças. Vida íntima e sentimentos: sentimentos expostos.