(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: sua sensibilidade aflorará de forma intensa e você deve cuidar para que isso se faça sem exageros. Procure ouvir conselhos. Interesses: as indicações do dia mostram novas opções para os seus compromissos e dinheiro. Vida íntima e sentimentos: dia de equilíbrio com suas emoções.

