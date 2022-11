(21 de junho a 21 de julho) - Seu momento astral: você hoje se verá mais sensível à críticas ou avaliação depreciativa vindas de pessoas próximas. Por isso, evite se expor e seja cauteloso com as palavras. Interesses materiais: procure evitar gastos supérfluos e retome tarefas adiadas no trabalho. Vida íntima: harmonia.